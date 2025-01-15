Во Владивостоке на протаранившего храм бывшего следователя завели уголовное дело

Против жителя Владивостока, устроившего серию аварий на угнанном автомобиле, завели уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина за рулем внедорожника Range Rover протаранил двери Спасо-Преображенского собора, врезался в несколько припаркованных рядом автомобилей, прибывшую на вызов машину полиции и пассажирский автобус. После этого подозреваемый попытался скрыться, но его задержали на Светланской улице.

Правоохранительные органы установили, что иномарка, на которой передвигался злоумышленник, находилась в угоне. На задержанного завели уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством.

Ранее стало известно, что за рулем Range Rover был бывший сотрудник Следственного комитета Приморского края. По предварительной информации, после увольнения у мужчины появились проблемы с психическим здоровьем.