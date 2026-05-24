Во Франции задержали членов банды, угнавших с элитной парковки 27 машин

Во Франции задержали участников банды, угнавших более 20 элитных автомобилей стоимостью более двух миллионов евро (более 165 миллионов рублей) с охраняемой парковки. Ограбление продлилось всего несколько минут, сообщила газета Le Figaro .

Злоумышленники угнали 27 машин, среди которых были Porsche, Ferrari и Maserati. Полиция смогла найти только 21, учитывая, что бандиты успели развезти угнанные авто по всей стране. Некоторые из автомобилей оказались частично сожжены или повреждены.

Автомобили находились на парковке консьерж-службы, расположенной в 10 минутах от Эйфелевой башни. Клиентам обещали обеспечить повышенную безопасность. На парковке были установлены многочисленные камеры наблюдения, территорию патрулировали каждые три часа.

Кроме того, пройти на нее можно было только через идентификацию по отпечаткам пальцев. Но угонщики успешно взломали охранную систему, которую, как уверяли производители, преодолеть было невозможно.

Парижская прокуратура сообщала, что через сутки после совершения преступления арестовали около 12 человек.

