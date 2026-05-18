В Нижнем Новгороде задержали молодого человека по подозрению в угоне мотоцикла

В конце апреля в отделе полиции № 7 в Нижнем Новгороде зарегистрировали заявление от молодого человека. Он сообщил, что разместил в интернете объявление о продаже спортинвентаря и договорился о встрече с покупателем в гаражно-строительном кооперативе на улице Тимирязева. Об этом написало ИА «Время Н» .

Когда покупатель осматривал товар, он попросил у владельца разрешения прокатиться на мотоцикле. После этого злоумышленник уехал с территории ГСК в неизвестном направлении.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение похищенного транспортного средства и подозреваемого. Им оказался 17-летний ранее несудимый житель Дзержинска. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Мотоцикл уже вернули владельцу. Молодой человек поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и профессионализм.