Во Франции объявили поиск жертв 89 изнасилований

Прокуратура Гренобля попросила жителей Франции помочь установить всех жертв мужчины, которого обвинили в 89 изнасилованиях несовершеннолетних. О призыве ведомства сообщил телеканал BFM TV .

«Если кто-либо из пострадавших желает заявить о случившемся, ему следует сделать это как можно скорее», — заявил прокурор Гренобля Этьен Манто.

По данным прокуратуры, обвиняемый Жак Левэгль родился в Анси в 1946 году и совершал преступления с 1967 по 2022 год. Следователи подтвердили как минимум 89 эпизодов в разных странах, однако удалось установить личности только 40 пострадавших. Прокурор допустил, что жертв могло быть больше.

Расследование началось после находки в 2023 году: племянник Левэгля обнаружил флешку с материалами, которые следствие расценило как доказательства преступлений.

Журналисты отметили, что на носителе оказались фотографии, записи и тексты в форме мемуаров, где мужчина описывал контакты с мальчиками в возрасте от 13 до 17 лет и указывал, что соблазнял подростков.

В феврале 2024 года Левэгля поместили под стражу. Параллельно правоохранители продолжили отдельное расследование по двум предполагаемым убийствам родственниц. По версии следствия, мужчина сам рассказал, что в 1974 году задушил подушкой мать, а в 1992-м таким же способом убил 90-летнюю тетю, объяснив это их тяжелым состоянием.

