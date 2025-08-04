Во Франции нашли сложенное в форме креста выпотрошенное тело мужчины

На спортивной площадке в коммуне Пон-де-Мец на севере Франции нашли тело мужчины. Убийца перерезал жертве горло, выпотрошил труп и сложил его в форме креста, сообщила газета Le Parisien .

По ее информации, страшную находку сделал случайный прохожий, прогуливающийся по парку. Рядом с местом, где нашли обезображенное тело, находятся теннисные корты и река. Авторы материала подчеркнули, что этот район считается спокойным.

По данным полиции, жертвой стал 32-летний мужчина. На его теле обнаружили множество ножевых ранений в область шеи и спины, а также следы вскрытия.

«Труп был найден в позиции, напоминающей крест», — отметил источник издания.

Ранее расчлененное тело подростка нашли в Вильнюсе. Предположительно, юношу убили в центре города, а затем спрятали его останки в лесу и в мусорных контейнерах. По подозрению в совершении преступления полиция задержала молодого человека 2010 года рождения.