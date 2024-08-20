Сегодня 03:16 Таджик с топором напал на пожилую супружескую пару в Новой Москве СК: подозреваемого в нападении на супругов в Новой Москве задержали 0 0 0 Фото: Прокуратура Москвы Криминал

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Подозреваемого в нападении на супружескую пару в Новой Москве задержали. Им оказался 38-летний иностранец, сообщил столичный СК в Telegram-канале.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов в кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого установлено, он задержан», — сказано в сообщении. Подозреваемым оказался 38-летний уроженец Республики Таджикистан. Его доставили в СК для проведения следственных действий.

Фото: Прокуратура Москвы

По информации прокуратуры Москвы, возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство женщины. По предварительным данным, злоумышленник нанес супругам множественные удары топором по телу и голове. Мужчина скончался, женщина в больнице в тяжелом состоянии.