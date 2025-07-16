Во Франции гулявший ребенок убил новорожденную девочку в родильном отделении

Во французском городе Лилле шестилетний ребенок гулял по родильному отделению и убил новорожденную девочку. Об этом сообщил BFM TV со ссылкой на пресс-службу больницы Жанны де Фландр.

Семимесячная недоношенная девочка умерла после того, как ее взял на руки и уронил шестилетний ребенок. Новорожденная сильна ударилась головой, врачи не смогли ее спасти.

Случившееся потрясло персонал Университетской больницы Лилля. Родителям девочки оказали психологическую помощь. В медицинском учреждении началось внутреннее административное расследования. Также все обстоятельства происшедшего выясняет прокуратура.

Ранее в Башкирии младенец умер после возгорания детской кроватки.