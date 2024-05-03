«Внутри все оборвалось». Мошенники обманули мать-одиночку на 12 миллионов рублей | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 17:48 «Внутри все оборвалось». Мошенники обманули мать-одиночку на 12 миллионов рублей Мошенники через «Госуслуги» обманули мать-одиночку на 12 миллионов рублей

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Мошенники обманули мать-одиночку через «Госуслуги», и теперь она задолжала банкам 12 миллионов рублей. Об этом стало известно 360.ru.

Ольге С. позвонил «мобильный оператор» и заявил, что нужно срочно продлить договор, иначе сим-карта заблокируется. Собеседник отметил, что можно сделать это по телефону — от женщины требовалось только назвать код, который придет на ее номер.

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«Я растерялась, вижу код, называю его, и он говорит: „Сейчас еще один код придет, еще раз назовите“. А потом я понимаю, что это код от „Госуслуг“», — вспомнила Ольга.

Она начала искать номер службы поддержки сайта «Госуслуги», и на почту пришло письмо с портала с, как выяснилось позже, ненастоящим номером поддержки. Женщине сообщали, что ее страница заблокирована, и предоставили телефон «кол-центра». Ее опасения подтвердились: девушка из кол-центра заявила, что Ольге звонили мошенники, и их «надо срочно ловить» с помощью ЦБ и спецслужб. После этого ей позвонили якобы и из Банка России, и из ФСБ. Ее призвали взять кредиты, пообещав, что их «автоматически погасят» в тот же день. Пояснили, что только так получится отменить заявки на получение кредитов, уже поступившие от мошенников.

В результате этой сложной схемы женщина не только отдала свои деньги, но и набрала долгов у близких. Родные заподозрили, что Ольгу обманывают.

«В какой-то момент у меня внутри все оборвалось: там такие суммы… как же я буду все платить?» — рассказала она.

Ежемесячный платеж по всем кредитам — около 300 тысяч рублей. Ольга одна воспитывает девятилетнего сына, таких денег у нее нет. Полиция возбудила уголовное дело.

Экономист посоветовал россиянам установить самозапрет на получение кредитов, чтобы обезопасить себя от злоумышленников.