Экономист Рогачевский: самозапрет на получение кредитов поможет обезопасить себя от мошенников | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:37 Экономист Рогачевский: самозапрет на получение кредитов поможет обезопасить себя от мошенников

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Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с «ФедералПресс» рассказал, что самозапрет на получение кредитов — полезная мера, которая поможет некоторым людям обезопасить себя от мошенников.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам право установить самозапрет на получение кредитов.

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Как пояснил экономист, механизм применим к потребительским кредитам и займам, но не распространяется на ипотеку, авто- и образовательные кредиты. Закон в первую очередь должен помочь пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой группой мошенничества, добавил Рогачевский.