Внука оружейника Калашникова отправили в СИЗО по делу о «пьяном» убийстве

Суд в Ижевске отправил внука оружейника Калашникова в СИЗО до 14 апреля

Внука советского конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского, обвиняемого в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, оставили под стражей до 14 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Октябрьский районный суд города Ижевска удовлетворил ходатайство следователя и оставил Красновского под стражей.

При этом сам обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, в ночь на 14 января 2025 года между Красновским и Сидориком вспыхнул конфликт, когда они вместе выпивали. Спортсмен скончался спустя непродолжительное время из-за множества ножевых ранений.

По информации суда, 52-летний Красновский ранее был судим.

«Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, в отношении обвиняемого суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, до 14 апреля», — говорится в релизе.

РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщило, что обвиняемый Красновский является внуком оружейника Калашникова.

Ранее суд в Москве отправил в СИЗО супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину.