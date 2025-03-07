Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Фигурантку, мать пятерых детей, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Кто такая Янина Копайгородская, где она прятала миллионы и кому угрожала убийством, разбирался 360.ru.
Кто такая Янина Копайгородская
Несколько лет назад находящийся сейчас под арестом тогда действующий мэр Сочи Алексей Копайгородский вдруг развелся со своей законной супругой и женился на никому неизвестной уроженке Самары Янине Давлатхуджаевой, которая до этого работала учительницей. Женщина уже имела двое детей от первого брака. За короткий срок у пары появилось еще еще трое малышей.
Старшему сыну Янины 24 года. Он — свидетель по делу и любое взаимодействие с матерью парню запрещено. Копайгородская пояснила журналистам, что у ее троих маленьких детей сейчас нет няни. Дочь-подросток жены экс-мэра Сочи привезла в столичный суд трехлетнюю девочку и двойняшек.
«Могут отправить в детский дом», — выразила опасения обвиняемая перед заседанием.
Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста на заключение под стражу до 17 мая 2025 года. Копайгородскую взяли под стражу в зале заседаний.
Защита Копайгородской заявила, что обжалует ужесточение меры пресечения. Аадвокат Елизавета Меткина назвала арест многодетной матери «вопиющим случаем». Она обратила внимание, что теперь непонятно, какая будет у детей судьба.
По данным СМИ, фигурантке принадлежит отель в Санкт-Петербурге, салон красоты в Сочи и бизнес, связанный с арендой транспорта.
Осенью 2024 года во время обысков в московской квартире супругов на Цветном бульваре, площадью более 300 квадратных метров нашли 47 млн рублей. Деньги прятали в цветочном горшке и коробках из-под обуви.
Оперативники также обнаружили серебряные канделябры, дорогие иконы и коллекцию часов. Янина пыталась оправдаться в соцсетях и заявила, что золотых унитазов в ее квартире нет.
«Чтобы наконец вразумительно объяснить, почему мой муж был задержан на СВО и спрятан в тюремный каземат, следствие зашло с „козырей“ и вбросило в СМИ видео обыска квартиры. Нет, там не было золотых унитазов, мраморных лестниц, слитков и сумок с наличностью. Нашли 47 миллионов, деньги не маленькие, деньги от недавней продажи квартиры, которые должны были пойти, чтобы частично закрыть огромный кредит, который брался мною под небольшой гостиничный бизнес в Питере», — написала она.
Янина Копайгородская вместе с супругом служила в зоне специальной военной операции, но ее уволили из войсковой части и отправили в середине ноября 2024 года под домашний арест. В феврале супруги заявили, что хотят вернуться на СВО, но суд им отказал.
Один из своих роскошных домов Копайгородские еще до ареста успели подарить фонду «Мир детства», который помогает семьям Донбасса.
Мы с супругом решили подарить наш дом для реабилитации и отдыха детей из Донбасса, многие из которых никогда не видели мирной жизни. Сделали тихо, без огласки и широких жестов оформили договор дарения. <…> Кто-то спросит, с чего вдруг такая щедрость? Тогда нам казалось, чем больше добрых дел ты сотворил, тем крепче бережет тебя Господь.
Янина Копайгородская
Супруга бывшего мэра Сочи
В чем обвиняют жену экс-мэра Сочи Копайгородскую
Янину Копайгородскую обвиняют в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Это уголовное дело связано, в том числе, с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Также жена экс-мэра Сочи подозревается в посредничестве в вымогательстве взятки от бизнесмена в 43 миллиона рублей для Алексея Копайгородского. Вину супруги не признают.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Янина Копайгородская принуждала двух свидетелей дать ложные показания, угрожая им убийством.
«Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что Копайгородская, находясь под домашним арестом, предпринимает активные действия, направленные на продолжение общения со свидетелями с целью добиться с их стороны определенных действий и решений, оказывает давление для получения выгодных для нее показаний. Кроме того, в рамках этого дела задержан еще один фигурант, которому обвинение пока не предъявлено», — уточнил источник.
Также стало известно, что в деле Копайгородских появилось еще два эпизода получения особо крупных взяток от двух застройщиков в Сочи.
Как ранее сообщал 360.ru, бывшего главу города-курорта заподозрили в создании организованной преступной группировки и продаже мест на кладбищах. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года и проработал на этом месте пять лет. О его отставке стало известно в мае 2024 года, через несколько месяцев он ушел добровольцем на СВО. В сентябре Копайгородского задержали в Луганске.