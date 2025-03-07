Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО

Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Фигурантку, мать пятерых детей, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Кто такая Янина Копайгородская, где она прятала миллионы и кому угрожала убийством, разбирался 360.ru.

Кто такая Янина Копайгородская

Несколько лет назад находящийся сейчас под арестом тогда действующий мэр Сочи Алексей Копайгородский вдруг развелся со своей законной супругой и женился на никому неизвестной уроженке Самары Янине Давлатхуджаевой, которая до этого работала учительницей. Женщина уже имела двое детей от первого брака. За короткий срок у пары появилось еще еще трое малышей.

Старшему сыну Янины 24 года. Он — свидетель по делу и любое взаимодействие с матерью парню запрещено. Копайгородская пояснила журналистам, что у ее троих маленьких детей сейчас нет няни. Дочь-подросток жены экс-мэра Сочи привезла в столичный суд трехлетнюю девочку и двойняшек.

«Могут отправить в детский дом», — выразила опасения обвиняемая перед заседанием.

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста на заключение под стражу до 17 мая 2025 года. Копайгородскую взяли под стражу в зале заседаний.

Защита Копайгородской заявила, что обжалует ужесточение меры пресечения. Аадвокат Елизавета Меткина назвала арест многодетной матери «вопиющим случаем». Она обратила внимание, что теперь непонятно, какая будет у детей судьба.

По данным СМИ, фигурантке принадлежит отель в Санкт-Петербурге, салон красоты в Сочи и бизнес, связанный с арендой транспорта.

Осенью 2024 года во время обысков в московской квартире супругов на Цветном бульваре, площадью более 300 квадратных метров нашли 47 млн рублей. Деньги прятали в цветочном горшке и коробках из-под обуви.

Оперативники также обнаружили серебряные канделябры, дорогие иконы и коллекцию часов. Янина пыталась оправдаться в соцсетях и заявила, что золотых унитазов в ее квартире нет.

«Чтобы наконец вразумительно объяснить, почему мой муж был задержан на СВО и спрятан в тюремный каземат, следствие зашло с „козырей“ и вбросило в СМИ видео обыска квартиры. Нет, там не было золотых унитазов, мраморных лестниц, слитков и сумок с наличностью. Нашли 47 миллионов, деньги не маленькие, деньги от недавней продажи квартиры, которые должны были пойти, чтобы частично закрыть огромный кредит, который брался мною под небольшой гостиничный бизнес в Питере», — написала она.

Янина Копайгородская вместе с супругом служила в зоне специальной военной операции, но ее уволили из войсковой части и отправили в середине ноября 2024 года под домашний арест. В феврале супруги заявили, что хотят вернуться на СВО, но суд им отказал.