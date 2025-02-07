Контейнеры, где могли быть части тел Тархова и его жены, вывезли на полигон ТКО

Мусорные контейнеры, в которых могли находиться останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, доставили на полигон для отходов. Об этом сайту samara.kp.ru сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам собеседника сайта, содержимое всех контейнеров по предполагаемому маршруту преступницы мусоровоз вывез на полигон ТКО. Баки очищали по всему району. И, судя по всему, ничего подозрительного при этом рабочие не заметили.

Как рассказали авторы статьи, есть версия, что внучка Тархова разбрасывала части тел по разным мусорным бакам, развозя их на такси.

Накануне, 5 февраля, женщину арестовали, а позже ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.