Бастрыкин затребовал доклад по делу о наезде мигранта на пешехода в Подмосковье

В Подмосковье произошло ДТП с участием мигранта-таксиста, который наехал на девушку с ребенком и скрылся с места происшествия. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, мигрант на такси наехал на девушку с ребенком на пешеходном переходе. Вместо извинений и помощи таксист проявил агрессию и скрылся с места происшествия. Следственные органы возбудили по факту ДТП уголовное дело.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.

В начале сентября правоохранители Раменского возбудили уголовное дело по факту массовой драки мигрантов. Бастрыкин запросил доклад о расследовании.