В Подмосковье произошло ДТП с участием мигранта-таксиста, который наехал на девушку с ребенком и скрылся с места происшествия. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации СК, мигрант на такси наехал на девушку с ребенком на пешеходном переходе. Вместо извинений и помощи таксист проявил агрессию и скрылся с места происшествия. Следственные органы возбудили по факту ДТП уголовное дело.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования.
В начале сентября правоохранители Раменского возбудили уголовное дело по факту массовой драки мигрантов. Бастрыкин запросил доклад о расследовании.
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Вместо извинений — агрессия. Мигрант-таксист наехал на девушку с ребенком в Подмосковье и скрылся с места ДТП
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