Влиятельного частного детектива задержали за госизмену

Президента «Международного объединения частных детективов» Андрея Матушкина заподозрили в государственной измене. Об этом сообщил РБК .

Частного детектива задержали в России. По версии следствия, он собирал и передавал за рубеж информацию, составляющую государственную тайну. Также задержанного подозревают в сотрудничестве с разведкой стран Балтии и содействии в реализации ее задач на территории России.

По информации издания, «Международное объединение детективов» занималось проверкой супружеской верности, поиском угнанных автомобилей и пропавших людей. В организации состояли детективы из стран Запада.

Ранее за госизмену задержали жительницу Донецка, завербованную СБУ с помощью мессенджера Telegram. ФСБ установила, что женщина передавала украинской стороне данные об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий города.

Также она по заданию кураторов забрала из схрона контейнер с компонентами для взрывчатки.