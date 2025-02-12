Против Шакро Молодого могут возбудить новое уголовное дело

Вор в законе Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой, которого считают одним из самых криминальныз влиятельных авторитетов, может попасть под новое уголовное дело — о занятии высшего положения в криминальном мире. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, в сентябре прошлого года Калашов, выйдя на свободу, приехал на встречу уголовных авторитетов и «короновал» судимого за разбой, незаконное хранение оружия и пьяную езду 35-летнего Марселя Гасанова (Марсель Махачкалинский).

Теперь последнего задержали и проводят в его доме обыски. По статье о занятии высшего положения в преступной иерархии Гасанову грозит до 15 лет.

Ранее суд в Москве на два месяца отправил в СИЗО племянника Шакро Молодого — 22-летнего Виталика Калашова — по обвинению в покушении на убийство.