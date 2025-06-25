Власти Дагестана подтвердили обыски у основателя «Анжи»

Власти Дагестана помогают правоохранителям в проведении объективных расследований, касающихся одного из местных чиновников. Об этом сообщила пресс-служба дагестанского главы Сергея Меликова. Вероятно, речь идет об основателе «Анжи» и госсекретаре республики Магомеде-Султане Магомедове.

В администрации отметили, что силовики работают в полном соответствии с действующим законодательством.

«Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе», — подчеркнули в пресс-службе.

Также администрация Дагестана попросила журналистов и блогеров воздержаться от преждевременных выводов и распространения недостоверных слухов. Подробности случившегося пообещали опубликовать по мере поступления официальных данных.

Ранее в Сети появились сообщения об обысках у основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.Telegram-канал Shot не исключил, что чиновник проходит по делу о незаконной приватизации «Дагнефтебазы».