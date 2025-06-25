Обыски у основателя «Анжи» связали с приватизацией «Дагнефтебазы»

Обыски у основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова могут быть связаны с делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Раньше эта организация была государственной, но в 2005 году перешла в частные руки. Ее возглавил Магомедов.

«Теперь всю недвижимость, принадлежащую чиновнику и его семье, могут конфисковать», — отметил Shot.

Магомедова уже задерживали за сокрытие имущества. В 2017 году, когда он был депутатом Народного собрания Дагестана, у него нашли тайную квартиру в Москве стоимостью 95 миллионов рублей. Она была оформлена на его супругу и не упоминалась в сведениях о доходах.

В 2021 году Магомедов стал государственным секретарем Дагестана. Ранее он был депутатом Государственной думы шестого созыва и основателем махачкалинского футбольного клуба «Анжи», где занимал пост президента.

Ранее обыски прошли в псковской квартире иноагента и члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщил RT. Они были связаны с уголовным делом о дискредитации Вооруженных сил России.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.06.2023.