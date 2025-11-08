Владимирская пенсионерка обманула мошенника на 1,7 миллиона рублей

Пожилая женщина подсунула мошеннику муляжи купюр вместо 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Владимирской области.

Пенсионерке из Александровского района стали звонить с подозрительных номеров. Мошенники представлялись в разговоре сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.

Они убедили 84-летнюю женщину, что ей нужно декларировать деньги, чтобы предотвратить финансирование террористов. Когда пенсионерка пришла в банк за своими сбережениями, сотрудница учреждения заподозрила неладное и сообщила в полицию.

Полицейские поговорили с женщиной и установили истинную причину снятия денег. В результате вместо настоящих купюр она передала пособнику мошенников из Подмосковья пакет с муляжами. Мужчину задержали на месте преступления.

На допросе подозреваемый рассказал, что нашел объявление о «подработке» в мессенджере. Следователи возбудили уголовное дело.

В Омской области местной жительнице повезло меньше. Выдавшие себя за сотрудников ФСБ мошенники отобрали у пенсионерки более 74 миллионов рублей.