Мошенники отобрали у пожилой жительницы Омска более 74 миллионов рублей

Мошенники, выдавшие себя за сотрудников ФСБ, отобрали у 73-летней жительницы Омска более 74 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, с пенсионеркой связался мужчина, заявивший, что ее якобы заподозрили в государственной измене. Для большей достоверности он даже позвонил по видеосвязи и показал жертве форму, служебное удостоверение и рабочий кабинет.

Лжесотрудник потребовал от жертвы задекларировать все имеющиеся дома деньги и драгоценности. Она собрала золотые слитки, монеты, наличные, сложила в пакет и передала курьеру.

В общей сложности пожилую женщину обрабатывали неделю. За это время она так и не решилась рассказать родственникам, что происходит, а снятие крупных сумм объясняла сотрудникам банка необходимостью помочь подруге.

Возбуждено уголовное дело. Причастных к мошеннической схеме разыскивают.

Накануне в Кашире задержали 18-летнего курьера, работавшего на мошенников, обманувших 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.