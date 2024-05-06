Владельцу сгоревшего цветочного склада на Комсомольской площади вынесли приговор | 360°

Криминал 06 мая 2024, 10:56 Владельцу сгоревшего цветочного склада на Комсомольской площади вынесли приговор Суд дал 3 года владельцу сгоревшего цветочного склада на Комсомольской площади

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Мещанский суд Москвы вынес приговор владельцу цветочного склада на Комсомольской площади Антону Мачелюку по делу о крупном пожаре на объекте, унесшем жизни семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Гендиректора ООО «Ново Флора» признали виновным в преступлении по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более людей.

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Мачелюка приговорили к лишению свободы сроком на три года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Смертельный пожар на арендованных складах в районе Комсомольской площади произошел в ноябре 2022 года. Жертвами стали семь человек.

В 2019 году на территории складов уже был пожар, а при последующих проверках специалисты выявили многочисленные нарушения требования пожарной безопасности. За их допущение к административной ответственности привлекли юридическое и должностное лицо, напомнили в пресс-службе.