Владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» признали экстремистским объединением

Суд признал экстремистским объединением владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николая и Дениса Штенгеловых*. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Признать Штенгеловых* экстремистским объединением», — передало агентство решение судьи.

Николай Штенгелов* разделял политику украинских властей, оказывал финансовую помощь ВСУ, его также уличили в создании собственного военизированного подразделения. Его сын Денис Штенгелов* также поддерживал армию Украины.

Генпрокуратура просила суд признать объединением Николая и Дениса Штенгеловых* экстремистским и обратить в собственность государства активы компании «КДВ». Согласно материалам дела, Штенгеловы* вывели за границу 21 миллиард рублей с 2022 года.

Судебные приставы в начале сентября арестовали имущество Николая и Дениса Штенгеловых* и их АО «Кондитерус Ком»

*Признаны экстремистским объединением в России.