Приставы начали арестовывать активы владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»

Судебные приставы арестовали имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО «Кондитерус Ком», которой принадлежат бренды «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Тверской районный суд Москвы выдал исполнительный лист 25 августа. Исполнительное производство о наложении ареста на АО «Кондитерус Ком» возбудили 28 августа, а на имущество Штенгеловых — 1 сентября.

По данным агентства, компания занималась вложениями в ценные бумаги. Генпрокуратура попросила суд признать Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и обратить в доход государства их собственность и акции АО «Кондитерус Ком».

Оба подсудимых покинули Россию более 10 лет назад. Денис Штенгелов является гражданином Австралии, а его отец — Украины. С 2022 года они вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей доходов АО «Кондитерус Ком».

Ранее Никулинский районный суд Москвы постановил изъять активы, связанные с бывшим премьером Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым. Общая сумма обращенного в доход государства имущества составила 41,9 миллиарда рублей.