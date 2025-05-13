Владельца золотого унитаза и экс-главу ГАИ Ставрополья приговорили к 20 годам и штрафу в 100 млн рублей

К 20 годам лишения свободы и штрафу в 100 миллионов рублей приговорили бывшего начальника Управления ГАИ Ставропольского края Алексея Сафонова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Сафонова осудили по статьям «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности», а также «Получение взяток в виде денег организованной группой в крупном и особо крупном размерах».

Следствие установило, что в 2012 году Сафонов создал преступное сообщество, в которое вошли также сотрудники ГАИ. По созданной системе, автоинспектора продавали «особые» пропуска водителям большегрузов. При виде таких табличек на лобовом стекле инспекторы ГАИ не останавливали автомобили даже при наличии очевидных нарушений. За время действия организации Сафонов с соучастниками получил более 21 миллиона рублей.

Помимо 20-летнего тюремного срока и 100-миллионного штрафа, Сафонова лишили специального звания «полковник полиции» и запретили занимать должности в правоохранительных органах на 12 лет.

Всего следствие установило более 100 эпизодов преступной деятельности. Главного ставропольского автоинспектора задержали в 2021 году. При обыске у Сафонова обнаружили роскошный особняк с позолоченными раковинами и унитазами.