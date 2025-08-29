Владельца выпускающей сухарики «Кириешки» компании заподозрили в помощи ВСУ

Проживающий в Австралии российский предприниматель и миллиардер Денис Штенгелов, владеющий выпускающей «Кириешки» компанией, направил больше 21 миллиарда рублей на помощь ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, центральной компанией структуры бизнесмена является «Кондитерус ком», которая инвестирует в акции других его фирм. В 2024-м чистая прибыль компании составила 13,4 миллиарда рублей.

Также в империю Штенгелова входит компания «КДВ», заработавшая за прошлый год 16,3 миллиарда. В структуре обнаружились еще 22 дочерних предприятия, также приносящих стабильную прибыль.

У миллиардера есть и украинская дочерняя компания «Юниснек продакшн», производство которой продолжает работу на сегодняшний день.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала иск о признании Штенгелова и его отца экстремистами в связи с поддержкой ВСУ. Все активы «КДВ» предлагается обратить в доход государства.