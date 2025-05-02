Владельца попавшего в смертельную аварию катера задержали в Дагестане

Дагестанские силовики задержали предпринимателя, владеющего столкнувшимся со скалой катером в устье реки Сулак. В аварии погибла молодая женщина. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте .

В ведомстве уточнили, что в качестве водителя судна предприниматель нанял мужчину, у которого не было прав на управление катером. Во время оплаченной прогулки по водоему тот превысил допустимую скорость и не справился с управлением, что привело к столкновению со скалой.

Находившаяся на борту пассажирка скончалась на месте. Остальные туристы с множественными травмами попали в больницу.

Против владельца катера завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Криминалисты провели обыски по месту жительства задержанного, а также на базе отдыха «Сулак», где бизнесмен оказывал платные услуги.

Водителя катера суд по ходатайству следователя отправил под домашний арест. Предпринимателю меру пресечения пока не выбрали.

Столкновение прогулочного катера со скалой на реке Сулак произошло в понедельник, 28 апреля. По данным дагестанского главка МЧС, на борту судна находились восемь человек, из которых медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам. Еще одна женщина 1992 года рождения получила смертельные травмы и скончалась до прибытия врачей.