Владельца АЗС в Дагестане, где при взрыве погибли 13 человек, перевели под домашний арест

Марата Джанхуватова, владельца автозаправочной станции в Дагестане, где взрыв унес жизни 13 человек, отправили под домашний арест. Об этом РИА «Новости» рассказала глава пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

Она уточнила, что такую меру пресечения выбрал суд. Бизнесмен останется под домашним арестом как минимум до февраля следующего года.

Взрыв на АЗС на дороге в село Новый Хушет в Дагестане произошел 27 сентября 2024 года. По факту взрыва власти возбудили уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК).

В Следственном комитете России заявляли, что взрывчатых веществ на месте не обнаружили. Власти арестовали фактического владельца автозаправки. После заключения под стражу ему несколько раз продлевали арест. Дело о взрыве на АЗС в Дагестане взял под контроль центральный главк СК РФ.