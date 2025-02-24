Вкладчики обвинили бывшего священника в хищении более миллиарда рублей

Изверженного из сана священника Ивана Светлого (настоящее имя — Иван Федоринов) заподозрили в хищении более миллиарда рублей из созданной им финансовой пирамиды. Об этом вкладчики рассказали «Известиям» .

По их словам, бывший священнослужитель основал инвестиционный фонд и вовлекал туда людей, обещая прибыли. Тем, у кого не было денег, помогал оформить кредиты. На вопрос, как будут приумножаться доходы, Светлый отвечал о кредитовании бизнеса. При этом мужчина почти не давал ни расписок, ни других подтверждающих бумаг на деньги вкладчиков.

Также Федоринов регулярно убеждал жертв брать кредиты на автомобили и, если банк выдавал большую сумму, без разрешения самих заемщиков забирал излишки себе.

Поначалу он действительно выплачивал проценты от 200 до 700 тысяч рублей, но в октябре прошлого года перестал это делать и исчез. Всего, по словам самого Светлого, в его схему попали около 150 человек, но заявления пока написали только 70.

Федоринова извергли из сана в 2017 году за супружескую измену и самовольный переход на службу в другую епархию. Теперь его попытаются привлечь к уголовной ответственности за мошенничество или организацию преступного сообщества.

Несколько дней назад Светлый обратился в суд с просьбой о банкротстве. Таким образом, по мнению адвокатов пострадавших, он попытается избавиться от необходимости расплачиваться с кредиторами. Где сейчас находится бывший священник, неизвестно; предположительно, он может скрываться за границей.

Ранее в Санкт-Петербурге передали в суд дело против главы финансовой пирамиды, который, попытавшись приумножить капитал на бирже, проиграл все деньги. Общая сумма ущерба превысила 39 миллионов рублей.