Глава финансовой пирамиды проиграл на бирже свыше 39 млн рублей вкладчиков в Петербурге

Бизнесмен из Санкт-Петербурга ответит перед судом за мошенничество в особо крупном размере. Жертвами его преступления стали 40 человек. Об этом сообщает сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, с 2014 по 2023 году обвиняемый был генеральным директором фирмы, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Все средства вкладчиков обвиняемый тратил по своему усмотрению.

Позже он решил заработать на бирже, однако проиграл все деньги. Общая сумма материального ущерба превысила 39 миллионов рублей. Стражи порядка передали материалы уголовного дела в суд.