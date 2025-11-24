Вице-президента компании «Оборонстрой» обвинили в мошенничестве

Вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову заподозрили в мошенничестве на 786 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным его источников, это связано с банкротством ассоциации в 2021 году. Саму Ясакову взяли под стражу, а на ее имущество наложили арест.

Ранее бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева приговорили к восьми годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Солнцев с сообщниками похитил у «Роскосмоса» 839 миллионов рублей, значительно завысив цены на производимую электронно-компонентную базу. С него взыскали весь ущерб и запретили еще два года после выхода на свободу руководить компаниями.