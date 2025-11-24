Экс-главу РКК «Энергия» приговорили к восьми годам за хищение у «Роскосмоса»

Королевский городской суд огласил приговор бывшему генеральному директору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковных судов .

По данным следствия и суда, Солнцев вместе с сообщниками завысил стоимость закупаемой электронно-компонентной базы для предприятия, а разницу в цене они распределили между собой. Общий ущерб «Роскосмосу» составил 839 миллионов рублей. Один из фигурантов дела за время расследования скончался, материалы в отношении другого выделены в отдельное производство и приостановлены.

Суд назначил Солнцеву восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запрещено два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госструктурах, муниципальных органах и компаниях с госучастием. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании причиненного ущерба в полном объеме — 839 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года суд арестовал машиноместо в элитном ЖК в центре Москвы и складские помещения в Московской области в рамках уголовного дела о хищении 435 миллионов рублей заместителя генерального директора Роскосмоса Олега Фролова.