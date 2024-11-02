Вице-мэра Владивостока отправили на 7,5 года за решетку по делу о взятке

Суд приговорил вице-мэра Владивостока Ляйфера к 7,5 года колонии за взятку

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор вице-мэру Алексею Ляйферу. Его признали виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщила пресс-службе СК Приморья.

В 2018 году Ляйфер на своем рабочем месте получил взятку в размере 300 тысяч рублей. Также он подстрекал начальника управления муниципальной собственности Владивостока превысить полномочия при заключении договора купли-продажи земельного участка.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трех миллионов рублей», — сообщили в СК.

Ранее задержали экс-начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.