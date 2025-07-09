Вице-мэра Красноярска доставили на допрос по уголовному делу

Первого вице-мэра Красноярска Александра Мацака утром доставили на допрос по уголовному делу. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Пока чиновник проходит в качестве свидетеля по делу против сотрудника специализированного автотранспортного предприятия Красноярска. Тот бесплатно проводил работы на территории загородного дома Мацака.

«По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении сотрудника САТП», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее следователи и правоохранители установили причастность бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова к совершению коррупционных преступлений. Против него завели уголовное дело.