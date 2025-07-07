СК подтвердил арест Стригунова

Следственный комитет, ФСБ и Росгвардия установили, что бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов имеет причастность к совершению коррупционных преступлений. Против него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Стригуновва обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновник контролировал исполнение контракта, который в сентябре 2014 года заключили МВД России и ООО «СУ Ремстройторг».

«Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным должностным лицам организовать его строительство», — отметили в пресс-службе.

В результате учебный центр не ввели в эксплуатацию, и ущерб госбюджету составил более двух миллиардов рублей.

Также Стригунова обвиняют в получении взяток от коммерческих организаций в сумме свыше 66 миллионов рублей. По данным СК, чиновника отправили под стражу.

Ранее в Сети появилась информация о задержании Стригунова. По данным РИА «Новости», ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.