Вице-мэра Краснодара Нетребу задержали

Вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу задержали. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Уголовное дело пока не возбудили. Ранее в кабинете Нетребы провели обыски. Как сообщил Telegram-канал Kub Mash, силовики осматривали сейфы, изымали деньги и документы, опрашивали чиновников.

Источник «Интерфакса» в силовых структурах сообщил, что Нетребу заподозрили в мошенничестве.

В августе 2024 года Нетреба стал заместителем мэра Краснодара. В его обязанности входит контроль за внутренней и информационной политикой, а также за общественной безопасностью и правопорядком.

Ранее в Москве задержали бизнесмена из сферы ритуальных услуг за дачу взятки сотрудникам полиции за информацию об умерших. У предпринимателя изъяли имущество на 60 миллионов рублей.