Бизнесмена из сферы ритуальных услуг задержали за взятку полиции в Москве

Бизнесмена задержали после взятки полиции за сведения об умерших москвичах

В Москве бизнесмена в сфере ритуальных услуг задержали после дачи взятки сотрудникам полиции за информацию об умерших. У него изъяли имущество на 60 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичного СК.

По версии следствия, предприниматель подкупал полицейских, чтобы получить сведения об умерших на их территории обслуживания. Средства он передавал правоохранителям через посредника.

Против мужчины завели уголовное дело по статье о даче взятки группой лиц по предварительному сговору, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Во время обыска по месту жительства предпринимателя силовики изъял как минимум 20 миллионов рублей, а также шесть наручных часов и два автомобиля общей стоимостью более 40 миллионов. Следователи решают вопрос об аресте имущества.

Ранее в Челябинской области экс-главу отдела полиции приговорили к 10 годам за взятку.