Вице-губернатора Краснодарского края Коробку арестовали по делу о мошенничестве

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка отправился в следственный изолятор на два месяца. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, решение вынес Ленинский районный суд Краснодара.

В ведомстве заявили, что следователи представили материалы, из которых следует, что чиновник получил взятку от местного застройщика, которому предложил помощь в переводе земли в Динском районе из статуса промзоны для возведения многоквартирных домов.

Девелопер согласился и перевел на счет подконтрольного Коробке «Первореченского спортивного клуба» 15 миллионов рублей. Чиновник забрал деньги, а взятые на себя обязательства не исполнил.

После изучения материалов дела суд счел обоснованными доводы следствия, что под домашним арестом Коробка может оказать давление на других участников сделки или свидетелей. Поэтому судья принял решение об аресте вице-губернатора до 6 июня.

Сегодня же Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество вице-губернатора Андрея Коробки, членов его семьи и аффилированных с ним лиц по иску Генеральной прокуратуры. Ответчиками по делу стали более 20 человек, а также государственное казенное учреждение «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», ГУП «Кубанские продукты» и фирма «Стройтех». В деле фигурируют еще две строительные фирмы, а также 15 агропромышленных комплексов.

По версии Генеральной прокуратуры, Коробка вел нелегальную деятельность вместе с депутатами Заксобрания края, имеющими доли в строительных компаниях и агрохолдингах. Суд наложил арест на имущество всех ответчиков и ввел запрет на его использование.