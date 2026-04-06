Имущество вице-губернатора Кубани арестовали

Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество вице-губернатора Кубани Андрея Коробки в рамках антикоррупционного иска. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Суд по иску принял обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом», — отметили в инстанции.

В действиях заместителя губернатора Краснодарского края обнаружили нарушения антикоррупционного законодательства. Истцом по делу выступила Генеральная прокуратура России.

Предварительно установлено, что Коробка вел нелегальную деятельность с депутатами законодательного собрания края, которые являются бенефициарами крупных агрохолдингов и девелоперских организаций.

«В результате нелегального сращивания власти и бизнеса капитализация предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей», — добавили в пресс-службе судов.

Ранее красноярского министра тарифной политики задержали за взятку в 10 миллионов рублей.