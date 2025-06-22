Вице-губернатора Белгородской области задержали по делу о хищениях

Вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина задержали. Предположительно, это связано с расследованием хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе, сообщил Telegram-канал Mash .

«Зайнуллина задержали накануне. Приблизительные оценки суммы ущерба — 500 миллионов рублей, полученные, предварительно, благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий. Ими укрепляют госграницу», — написали авторы публикации.

Зайнуллин играет важную роль в управлении земельными и имущественными ресурсами Белгородской области.

Ранее задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева по подозрению в крупном мошенничестве. Позже СМИ сообщили, что он дал показания против экс-губернатора Алексея Смирнова и его первого заместителя Алексея Дедова по делу о хищении средств на фортификацию. Однако сам Васильев это отрицает.