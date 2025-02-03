У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски

У вице-губернатора Ростовской области Федотовой прошли обыски дома и на работе

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой. Ее подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Дома у Федотовой обыски уже провели, на работе еще идут», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2020 году Федотова привлекла для региона кредиты на 12 миллиардов рублей под высокие проценты, хотя можно было обойтись более дешёвыми займами. Это нарушило финансовую политику области.

Из-за этих действий бюджет региона потерял 1,9 миллиарда рублей на обслуживание кредитов с 2020 по 2023 годы.

Ранее в Саратовской области бывшего сотрудника полиции осудили за превышение должностных полномочий при проведении экзамена по вождению. Он допустил к экзамену женщину, не знавшую теоретическую часть. За руль учебного автомобиля за нее сел другой человек, который и выполнил экзаменационные задания. Подозреваемый частично признал свою вину.