Вице-губернатор Брянщины Симоненко и его сын не признали вину по уголовному делу

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, которого арестовали по делу о строительстве оборонительных сооружений, не признал вину, как и другие проходящие по делу. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Симоненко, его сын Юрий Симоненко — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода, а также начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают свою вину», — заявил собеседник журналистов.

Симоненко и его сына задержали 22 июля в Брянске. Их этапировали в Москву, где суд заключил под стражу. Фигурантов обвинили в злоупотреблении полномочиями во время строительства оборонительных сооружений в районах, приграничных с Украиной.

Симоненко и Жура могли украсть не менее 818 миллионов рублей, выделенных на строительство укреплений. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.