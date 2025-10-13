Тело мужчины обнаружили на берегу реки в ЯНАО
В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на берегу реки Обь нашли тело мужчины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Труп обнаружили примерно в 40 километрах от села Аксарка. Лодка погибшего находилась на противоположном берегу.
По предварительным данным, местный житель отправился на судне к рыбацкой фактории Пески и решил проверить прочность первого льда.
