Вежливый разбойник извинился перед ограблением МФО в Новосибирске

В Новосибирске мужчина перед разбойным нападением вежливо извинился перед сотрудницей микрофинансовой организации, после чего достал нож и забрал более 24 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Происшествие случилось 14 июня в офисе на территории Первомайского района. Неизвестный вошел в помещение, произнес: «Извините меня, пожалуйста», затем пригрозил женщине ножом и потребовал деньги. Получив наличные, злоумышленник скрылся.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель Тогучинского района. Денежные средства он потратил на личные нужды.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое, мужчину заключили под стражу.

В марте в Великобритании вор вернул владельцу магазина украденные деньги спустя 15 лет.