«Весь в крови». Мужчина порезал мать с ребенком на севере Москвы

Пятый канал: на севере Москвы мужчина ранил ножом жену и ребенка

Полиция задержала в Москве мужчину, который набросился с ножом на жену и ребенка. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Пятый канал .

Нападение произошло 26 января в Линейном проезде. Очевидец рассказал журналистам об окровавленном мужчине, выскочившем из лифта.

«Криков не было, но в крови был лифт. Мужчина выскочил из лифта, убегал, потом забежал в подъездную дверь. Подозреваемый тоже был весь в крови», — сказал он.

Бригада скорой помощи увезла раненых в больницу, мать ребенка находилась в тяжелом состоянии. Мужа задержала полиция.

