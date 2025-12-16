В Воронеже парень избил бывшую девушку за собственные долги

Жительница Воронежа пожаловалась в полицию на бывшего парня. Он избил ее, пытаясь заставить отдать расписку об уплате оформленных ради него кредитов, сообщил Telegram-канал «112» .

Роман начался два года назад. Парень захотел открыть бизнес, уговорил девушку оформить кредиты и занять денег с кредитных карт. Он обещал все вернуть и написал расписку.

Год назад пара рассталась, первое время экс-возлюбленный выполнял обещание, но потом передумал возвращать долги. В ночь на 6 декабря он пришел к бывшей домой, потребовал отдать расписку, а за отказ избил ее. Нападение зафиксировала камера в квартире, которую установили для наблюдения за домашними животными.

Должник отпустил девушку, не сумев придушить, и вынудил написать новую расписку с обещанием вернуть старую. После случившегося она обратилась в полицию. Бывший парень до сих пор преследует потерпевшую.

Ранее в Калининграде мужчина два часа избивал бывшую жену. Следком возбудил уголовное дело.