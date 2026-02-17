Вернувшегося из Латвии экс-банкира Мельникова осудили за растрату 11 млрд рублей

Суд назначил бывшему зампреду правления Судостроительного банка Василию Мельникову шесть лет колонии и штраф в 800 тысяч рублей за растрату. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Экс-банкира признали виновным в хищении из кредитного учреждения 11 миллиардов рублей. Следствие установило, что он вместе с сообщниками вывел деньги под видом ничем не обеспеченных кредитов.

В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал Мельникова на 300 тысяч рублей за внесение заведомо недостоверных сведений в отчетность для Центробанка. После этого банкир уехал в Латвию.

Обвинения в растрате Мельникову заочно предъявили 28 августа 2018 года, через год его объявили в международный розыск.

В 2021 году экс-зампред правления банка добровольно вернулся в Россию. Свою вину он не признал и попросил суд прекратить дело в связи с истечением срока давности.

