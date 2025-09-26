Энергодарского экс-чиновника задержали за хищения

Бывшего начальника территориального отдела «Дирекция имущества» министерства имущественных и земельных отношений Запорожской области обвинили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. По версии следствия, чиновник с мая по август 2025 года обманул жительницу Энергодара – он пообещал ей право пользования коммерческим помещением в обмен на полмиллиона рублей.

«После передачи денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Запорожской области», — отметили в пресс-службе.

Фигурант уголовного дела признал вину в ходе допроса. Суд отправил его под арест.

