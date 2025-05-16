«Верни наших детей, тварина!» Родные накинулись на убийцу в суде Екатеринбурга
В Екатеринбурге начался суд над обвиняемым в двойном убийстве
В Свердловском областном суде начался процесс над Алексеем Рыжковым, обвиняемым в убийстве пары. Родные погибших не смогли сдержать эмоций, сообщил корреспондент Ura.ru.
Резонансное преступление произошло в ночь на 21 ноября прошлого года. Близкие убитых набросились на подсудимого во время заседания.
«Верни наших детей, тварина!» — кричали потерпевшие.
Они предъявили гражданские иски против обвиняемого. Прокурор попросил продлить меру пресечения, родственники покойных поддержали его.
«Под стражу!» — заявили они.
В итоге суд продлил арест. Известно, что Рыжков хотел подписать контракт с Минобороны и уйти на СВО. Ему отказали из-за состояния здоровья.
Несколько дней назад правоохранители завели уголовное дело о покушении на убийство против жителя Асбеста Свердловской области. Он набросился с ножом на знакомого.