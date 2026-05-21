Верховный суд впервые официально определил признаки криминального авторитета

Верховный суд России впервые дал определение лидеру преступной иерархии. Об этом сообщил корреспондент РБК по итогам заседания пленума под председательством Игоря Краснова.

К главным признакам отнесли влияние на организованные группы, разрешение конфликтов между ними, установление и контроль правил внутри криминальной среды, а также коррупционные или экстремистские связи. Теперь суды обязаны указывать в приговоре, на каких именно основаниях они признали обвиняемого криминальным авторитетом.

Пленум запретил назначать условные сроки таким фигурантам. Сама по себе встреча преступников не считается преступлением — для этого нужно, чтобы на ней обсуждали планирование или организацию преступлений.

Сотрудников компаний больше не смогут автоматически признавать членами преступного сообщества только из-за работы в корпорации.

Месяц назад МВД потребовало заочного ареста криминального авторитета Мераба Сухумского по обвинению в лидерстве в преступной иерархии.