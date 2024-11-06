Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову
Верховный суд России отклонил кассацию адвокатов Стрелкова на приговор
Представляющие интересы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) адвокаты не добились пересмотра приговора своему подзащитному по делу о публичных призывах к экстремизму. Верховный суд России отклонил поданную юристами кассационную жалобу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
Заседание, где рассматривали жалобу, прошло в закрытом режиме. В зал прессу и свидетелей пустили только для слушания резолютивной части.
«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — огласили решение в суде.
Стрелков в рассмотрении кассационной жалобы участия не принимал. Его интересы представлял адвокат Александр Молохов.
Московский городской суд в конце января этого года приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. После вступления приговора в силу осужденного этапировали в колонию Кирово-Чепецка.
В исправительном учреждении Стрелкова признали склонным к побегу и ужесточили условия содержания. Жена бывшего министра ДНР посчитала, что подобной мерой ему закрыли подачу заявления для выхода из колонии по условно-досрочному освобождению.