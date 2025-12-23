Верховный суд разъяснил, когда наличие детей станет смягчающим обстоятельством

ВС: отцовство или материнство само по себе не будет «скидкой» на наказание

Наличие детей у виновного будет являться смягчающим обстоятельством только в том случае, если он занимается их воспитанием и обеспечивает. Об этом со ссылкой на пленум Верховного суда сообщило РАПСИ .

«Наличие у виновного малолетних детей суд вправе признать смягчающим наказание обстоятельством и в тех случаях, когда дети родились после совершения преступления», — отметили в документе.

В суде уточнили, что само по себе отцовство или материнство не может считаться поводом для смягчения приговора. Также «скидки» на наказание не будет, если виновный совершил преступление против собственных детей.

